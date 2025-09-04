Kontrolle mit Folgen: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Icon Menü
Die Polizei in Augsburg ermittelt gegen einen 35 Jahre alten Mann. Auslöser war eine Kontrolle in Oberhausen wegen eines fehlenden Sicherheitsgurtes.
    Nach einer Kontrolle im Stadtteil Oberhausen ermittelt die Polizei in Augsburg gegen einen 35 Jahre alten Mann.
    Nach einer Kontrolle im Stadtteil Oberhausen ermittelt die Polizei in Augsburg gegen einen 35 Jahre alten Mann. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein 35-jähriger Autofahrer ist am MIttwoch ohne Fahrerlaubnis in der Ulmer Straße unterwegs gewesen. Beamte einer Polizeistreife kontrollierten den Mann gegen 20 Uhr, da er laut Polizei keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. „Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für ein Schaltgetriebe hatte“, heißt es weiter. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen. (jaka)

