Kontrolle mit Folgen: Autofahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ein 35-jähriger Autofahrer ist am MIttwoch ohne Fahrerlaubnis in der Ulmer Straße unterwegs gewesen. Beamte einer Polizeistreife kontrollierten den Mann gegen 20 Uhr, da er laut Polizei keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. „Bei der Überprüfung seines Führerscheins stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis für ein Schaltgetriebe hatte“, heißt es weiter. Die Beamten unterbanden daraufhin die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 35-Jährigen. (jaka)

86154 Oberhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrerlaubnis Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis