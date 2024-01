Augsburg

Es hagelt Kritik am Unterstand für die Süchtigen am Oberhauser Bahnhof

Vor wenigen Wochen hat die Stadt für die Drogensuchtszene am Helmut-Haller-Platz ein Dach installiert, das vor Regen schützen soll. Doch an der Konstruktion neben dem Oberhauser Bahnhof gibt es Kritik.

Von Ina Marks

Für die suchtkranken Menschen aus der Drogenszene am Helmut-Haller-Platz hat die Stadt Augsburg Anfang Dezember auf dem früheren Spielplatz-Areal ein Schutzdach aufgestellt. Doch es gibt harsche Kritik an der Konstruktion.

Gerade in den vergangenen Tagen, an denen immer wieder starker Regen einsetzte und es windete, sollte der neue Unterstand neben dem Oberhauser Bahnhof den suchtkranken Menschen helfen. Damit wollte die Stadt die Situation an der benachbarten Straßenbahnhaltestelle entzerren. Dort hatten Süchtige oft bei schlechter Witterung Unterschlupf gesucht, zum Missfallen etlicher Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. Doch das neue Gerüst mit Dach kommt in der Szene nicht besonders gut an. Auch Stadträte übten zuletzt Kritik.

