Ladendiebin versteckt sich zwischen geparkten Autos

Ein Mitarbeiter eines Supermarktes in Augsburg-Oberhausen hielt eine Ladendiebin fest. Doch diese wehrte sich und floh. Eine Streife fand die 36-Jährige jedoch schnell.

Einem Mitarbeiter eines Supermarktes in der Donauwörther Straße im Augsburger Stadtteil Oberhausen ist am Mittwoch eine Frau aufgefallen. Denn die 36-Jährige passierte mit Lebensmitteln und Kleidungsstücken den Kassenbereich, offenbar, ohne zu bezahlen. Der Mitarbeiter hielt die Frau vor dem Supermarkt an und stellte sie zur Rede.

Als die Frau laut Polizei weitergehen wollte, der Mitarbeiter sie aber festhielt, kam es zu einem Gerangel. Die Frau riss sich demnach mit Gewalt los und flüchtete. Die Polizei fahndete umgehend nach ihr. Schließlich entdeckte eine Streife die 36-Jährige, sie hatte sich zwischen geparkten Autos versteckt.

Die Frau wurde vorläufig festgenommen und zu einer Polizeidienststelle gebracht. Sowohl sie als auch der Mitarbeiter des Supermarktes wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls und Körperverletzung. Dabei wird nach Zeugen gesucht, die insbesondere die Auseinandersetzung vor dem Supermarkt gesehen haben. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter 0821/323-2510 zu melden. (ina)