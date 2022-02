Mann frisiert E-Bike und baut alkoholisiert einen Unfall

Ein 47-Jähriger soll den Geschwindigkeitssensor eines E-Bikes manipuliert haben und gestürzt sein. Er kam ins Krankenhaus.

Ein 47-jähriger Mann ist am Montag gegen 18.50 Uhr auf einem E-Bike gestürzt. Die Polizei berichtet, dass der Mann von der Hirblinger Straße in die Wertinger Straße abbiegen habe wollen und dabei den Randstein übersehen habe. "Durch den Sturz verletzte sich der Mann leicht", teilt die Polizei mit. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 47-Jährige mit 1,6 Promille deutlich alkoholisiert war. "Er wurde zur Versorgung und anschließender Blutentnahme ins Klinikum Augsburg verbracht", heißt es weiter. Das E-Bike war laut Polizei derart am Geschwindigkeitssensor manipuliert worden, dass es deutlich schneller fahren konnte, als gewöhnlich. Zusätzlich zu einer Versicherung hätte der 47-Jährige für die Fahrt eine Fahrerlaubnis der Klasse AM vorweisen müssen, welche er nicht besaß, so die Polizei. (jaka)