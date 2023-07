Mann schlägt 20-Jähriger auf offener Straße ins Gesicht

Eine junge Frau ist in Augsburg-Oberhausen zu Fuß unterwegs, als sich ihr ein Mann nähert - und ohne Vorankündigung ins Gesicht schlägt. Die Polizei ermittelt.

Eine Gewalttat hat sich am Dienstag in der Ebnerstraße in Oberhausen abgespielt. Nach Angaben der Polizei war eine 20-Jährige gegen 16.30 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs, als sich ihr ein bislang unbekannte Täter näherte und ihr unvermittelt mit der Hand ins Gesicht schlug. Anschließend ging der Mann davon, als die Polizei vor Ort war, konnte sie ihn nicht mehr antreffen. Es soll sich bei dem Täter um einen etwa 1,80 Meter großen Mann handeln, der kurze Haare hat und eine helle Adidas-Jacke sowie eine braune kurze Hose und bunte Tennissocken trug. Er soll der Beschreibung zufolge eine sehr helle Haut und auffällig dünne Beine haben. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2610 um Hinweise. (jaka)