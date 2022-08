Mann soll versucht haben, Polizeifahrrad zu stehlen

Ein 41-Jähriger möchte sein verlorenes Portemonnaie bei einem Revier in Augsburg abholen. Als er wieder draußen ist, beobachten die Beamten Erstaunliches.

Ein 41-Jähriger soll am Freitag versucht haben, ein Dienstfahrrad der Polizei zu stehlen. Nach Angaben der Polizei war der Mann an dem Tag im Revier in Oberhausen, um sein verlorenes Portemonnaie abzuholen. "Die Beamten teilten dem Mann mit, dass sein Geldbeutel bei der Polizei ( Augsburg Mitte) in der Frölichstraße liege", heißt es von der Polizei.

Nachdem der Mann die Inspektion in Oberhausen verlassen habe, beobachteten die Beamten den Angaben zufolge, wie der 41-Jährige versuchte, ein Dienstfahrrad zu entwenden. "Der Täter konnte gestellt werden und wurde aufgrund seiner Alkoholisierung in den Arrest des Polizeipräsidiums gebracht", teilt die Polizei weiter mit. Gegen den 41-Jährigen wird nun wegen Fahrraddiebstahls ermittelt. (jaka)