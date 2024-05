Augsburg-Oberhausen

vor 16 Min.

Mann versucht in ehemalige Gaststätte in Augsburg-Oberhausen einzubrechen

Ein Mann hat versucht in eine ehemalige Gaststätte in der Ulmer Straße in Augsburg-Oberhausen einzubrechen. Ein Zeuge sprach den Täter an.

Ein Mann hat am Dienstag gegen 17.45 Uhr versucht, gewaltsam in eine ehemalige Gaststätte in der Ulmer Straße einzudringen. Laut Polizei stellte ein aufmerksamer Zeuge den Täter zur Rede. Dieser haute ab. Der Zeuge informierte die Polizei. Im Laufe der Fahndung nahmen Beamte dann einen 21-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Der genaue Sachschaden steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den jungen Mann. (ina)

