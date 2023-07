Mann wird bei Fahrradpanne auch noch beraubt

Ein Fahrradfahrer hat in Augsburg-Oberhausen eine Panne. Als er telefonieren will, entreißt ihm ein Unbekannter das Handy.

Einen dreisten Vorfall meldet die Polizei, der Samstagmittag gegen 13.15 Uhr in der Ulmer Straße in Oberhausen passiert ist. Ein 31-Jähriger hatte eine Fahrradpanne und wollte deshalb telefonieren. Zu diesem Zeitpunkt saß laut Polizei ein bislang Unbekannter vor dem Schaufenster eines Schönheits-Salons.

Als der Radfahrer das Handy in der Hand hielt, entriss der Unbekannte dem Mann nach Angaben der Polizei das Smartphone, flüchtete in die Manlichstraße und von dort weiter in die Branderstraße.

Die Beschreibung des Täters: 1,80 Meter groß, schlank, schwarze Haare, dunkel gekleidet. Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Raubes und bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810. (ina)