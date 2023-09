Mann wirft vor Gaststätte in Oberhausen einen Stein auf eine Frau

Bei einer Auseinandersetzung in Oberhausen wird das Opfer leicht verletzt. Die Tat ereignet sich am Donnerstagvormittag.

Tatort einer körperlichen Auseinandersetzung war ein Lokal in der Ulmer Straße, allerdings passierte der Vorfall vor der Gaststätte. Ein Mann warf gegen 10.30 Uhr am Donnerstagvormittag einen Stein auf eine Frau. Sie wurde leicht verletzt. Die Frau wünschte allerdings keine weitere medizinische Behandlung, so die Polizei.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 27-Jährigen. (möh)

