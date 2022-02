Mutmaßlicher Randalierer soll Widerstand gegen die Polizei geleistet haben

Ein 30-Jähriger soll in Augsburg-Oberhausen in einem Supermarkt und einem Café randaliert haben. Als die Polizei ihn aufgreift, beruhigt er sich nicht.

Beamte der Polizei sind am Montag gegen 11 Uhr in ein Café in der Donauwörther Straße gerufen worden, weil dort ein Mann randaliert haben soll. Die Polizisten kontrollierten den 30-jährigen Mann in einem nahe gelegenen Supermarkt. Zuvor habe der Mann dort Kunden beleidigt und bedroht, berichtet die Polizei. Der 30-Jährige "zeigte sich äußerst unkooperativ und leistete erheblichen Widerstand, als die Beamten ihn aus dem Markt heraus begleiten wollten", heißt es weiterhin. Er soll auch versucht habe, die Beamten zu treten, die ihn schließlich fesselten. Zudem soll er die Polizisten beleidigt haben. Er kam in den Polizeiarrest. (jaka)