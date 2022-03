Mutwillig Scheiben mehrerer Autos in Augsburg zerschlagen

Unbekannte zerstörten in der Nacht auf Mittwoch mehrere Autos. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht auf Mittwoch, 9. März, splitterte in der Oberhauser Zollernstraße laut Polizei viel Glas. Ziel von mutwilligen Angriffen Unbekannter wurden die Heckscheibe eines geparkten blauen Mercedes, die Frontscheibe eines ebenfalls dort geparkten schwarzen Seat und eines grünen Hyundai auf Höhe der Kreuzung mit der Kreutzerstraße. Auch dort wurde die Frontscheibe vermutlich mit den Füßen beschädigt. In der Neuhäuserstraße trat oder traten bislang Unbekannte wiederum die Frontscheibe eines geparkten braunen Passat ein.

Aus dem Fahrzeuginneren aller vier PKW wurde nichts entwendet. Der Sachschaden wird auf je 500 Euro geschätzt. Jetzt hoffen Polizei und Fahrzeugbesitzer auf Zeugenhinweise, die sie bei PI Augsburg 5 unter der Rufnummer 0821/323-2510 entgegennehmen. (sil)