Passanten finden lebensgefährlich verletzten Mann am Bärenwirt

Zeugen stoßen an der Haltestelle Bärenwirt in Augsburg auf einen schwer verletzten Mann. Der 63-Jährige schwebt weiter in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt.

Passanten haben am Montag einen 63-jährigen Mann mit lebensbedrohlichen Verletzungen in der Kaltenhoferstraße aufgefunden. Nach Angaben der Ermittler teilten die Zeugen gegen 0.20 Uhr der Polizei den Vorfall mit, nachdem sie den 63-Jährigen mit Beinverletzungen an der Haltestelle Bärenwirt bemerkt hatten. "Der 63-Jährige wurde durch den Rettungsdienst vor Ort versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht", heißt es von der Polizei; der Mann schwebe weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt nun zu den Hintergründen. "Nach derzeitigen Erkenntnissen kann ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden. In diesem Zuge wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst", so die Polizei, die unter der 0821/323-2510 um Zeugenhinweise bittet. (jaka)