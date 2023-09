Polizei erwischt Fahrer ohne gültigen Führerschein

Als die Polizei in Augsburg-Oberhausen einen Schulweg überwacht, kontrolliert sie einen Autofahrer. Der dürfte gar nicht am Steuer sitzen.

Nach dem Schulstart zeigt die Augsburger Polizei eine Zeit lang verstärkte Präsenz an Schulwegen, um Verkehrsteilnehmer, Eltern und Kinder zu sensibilisieren, vorsichtig und umsichtig zu sein. In diesem Rahmen kontrollierte eine Polizeistreife am Montag auch in der Zollernstraße in Oberhausen. Dabei stoppten die Beamten einen 38 Jahre alten Autofahrer.

Dabei stellten die Beamten fest, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Sie unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann. (ina)