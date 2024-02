Polizei nimmt Verdächtige nach Einbruchsversuch fest

Mitten in der Nacht hört ein Mann verdächtige Geräusche aus dem Bereich eines Restaurants im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Er ruft die Polizei.

Als ein Mann in der Nacht auf Freitag gegen 1.30 Uhr durch die Seitzstraße in Oberhausen ging, hörte er verdächtige Geräusche im Bereich eines Restaurants. Er verständigte die Polizei. Tatsächlich stellten die Einsatzkräfte vor Ort einen versuchten Einbruch in das Restaurant fest.

Die Einsatzkräfte nahmen im nahen Umfeld einen 18- und einen 15-jährigen Mann fest. Nach bisherigen Ermittlungen kommen beide für die Tat infrage, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden im unteren dreistelligen Bereich. Gegen die Männer wird nun wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl ermittelt. (ina)