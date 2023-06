Polizei wird zu Raubdelikt gerufen – und kollidiert mit Radfahrer

Ein Einsatzwagen der Polizei ist in Augsburg-Oberhausen mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus, er war offenbar alkoholisiert.

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Polizeiauto und einem Radfahrer ist es am Donnerstag in Oberhausen gekommen. Hierbei wurde der Radfahrer verletzt, wie die Polizei berichtet. Den Angaben zufolge wurde die Polizei gegen 0.45 Uhr wegen eines Raubdeliktes in die Ulmer Straße gerufen. "Der Streifenwagen war im Rahmen dieser Einsatzfahrt in der Ulmer Straße in östlicher Richtung unterwegs", heißt es weiter. An der Wertachbrücke wollte der Streifenwagen demnach nach links in die Wertachstraße abbiegen. "Dort kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der über den Fußweg der Wertachbrücke in nördliche Richtung fuhr", so die Polizei. Dabei wurde der Radfahrer verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei war der Radfahrer alkoholisiert und hatte 1,2 Promille Alkohol im Blut. Der genaue Unfallhergang wird nun geprüft. (jaka)