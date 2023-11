Augsburg-Oberhausen

vor 47 Min.

Polizei zieht betrunkenen Ladendieb aus dem Verkehr

Artikel anhören Shape

Ein Mann wird an einer Tankstelle in Augsburg beim Ladendiebstahl erwischt. Als die Polizei den Sachverhalt aufnimmt, gerät er in weitere Schwierigkeiten.

Ein 50-jähriger Mann ist am Mittwoch gegen 5 Uhr in der Früh bei einem Ladendiebstahl in einer Tankstelle am Gablinger Weg beobachtet worden. Als die hinzugerufenen Polizeibeamten die Personalien des Mannes aufnahmen, stellten sie fest, dass der 50-Jährige nach Alkohol roch - und offensichtlich mit einem Auto auf das Gelände gefahren war. "Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille", heißt es von der Polizei. Die Einsatzkräfte veranlassten eine Blutentnahme bei dem Mann und unterbanden die Weiterfahrt. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Ladendiebstahls. (jaka)

Themen folgen