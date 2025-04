Pretty in Pink: So feiern die Oberhauser ihr Kirschblütenfest

Gut, hier gleich an Japan zu denken, wäre vielleicht übertrieben. Aber zumindest ein Hauch davon wird in Oberhausen bald wieder zu spüren sein. „In ein bis zwei Wochen zeigen die Kirschblüten der Ulmer Straße und um den Helmut-Haller-Platz in Oberhausen wieder ihre Blütenpracht“, freut sich Hannelore Köppl, Vorsitzende der Arge Oberhausen. Dann ist es im Stadtteil wieder Zeit für das Kirschblütenfestival. Dieses Jahr geht es in die elfte Runde. Geplant ist ein umfangreiches musikalisches Programm auf dem Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof, auch für Essen und Getränke wird gesorgt sein. Und, sagt Hannelore Köppl: Es gibt Neuerungen.

Das Kirschblütenfestival 2025 in Augsburg-Oberhausen: Diesmal mit zwei Bühnen

Vom 24. bis 27. April bietet das Kirschblütenfest einiges an Programm. Geplant sind mehr kulinarische Stände als im vergangenen Jahr und viele musikalische Darbietungen für Besucher jeden Alters. Erstmals gibt es zwei Bühnen - eine Hauptbühne und eine etwas kleinere. „Das unterstreicht den Festival-Charakter“, findet Quartiersmanager Werner Hartmann. Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Die Essens- und Getränkestände bieten Crêpes, Burger der Metzgerei Mayer, Bratwürste und einen Ausschank von Bob‘s Gastro bzw. Habo‘s Bierschänke. Des Weiteren gibt es ein „Bier-Tasting“ mit der Oberhauser Brauerei „Rotes Pony“ sowie ein großes Angebot an Cocktails.

Icon Vergrößern Das Kirschblütenfest in Augsburg-Oberhausen am Helmut-Haller-Platz 2024. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild) Icon Schließen Schließen Das Kirschblütenfest in Augsburg-Oberhausen am Helmut-Haller-Platz 2024. Foto: Michael Hochgemuth (Archivbild)

Das Programm des Oberhauser Festes: Für die ganze Familie etwas dabei

Am Freitag, 25. April 2025, weckt um 17 Uhr die Trommlergruppe Sambamania Oberhausen aus dem Nachmittagsschlaf. Offiziell eröffnet wird das Fest von Oberbürgermeisterin Eva Weber gegen 17.30 Uhr. Danach steht schon die erste Rock-Band auf der Bühne: „Escandalos“. Um 19 Uhr spielt „Unique Prodigy Records“ urbanen Sound, ab 20.20 Uhr treten „SKAOS“ auf. Das Kinderprogramm mit Schminken, Schach und Luftballonkunst startet am Samstag, 26. April, um 14 Uhr. Ab 16 Uhr unterhält die Band „Generation Jukebox“ und im Anschluss spielt „One 40“ Rock ‘n‘ Roll-Gitarrenmusik. Am Abend steht die Band „Label Z“ mit Rock aus Augsburg auf der Bühne.

Icon Vergrößern Zahlreiche Bands traten auch schon vom 26. bis 28. April 2024 in Augsburg-Oberhausen auf. Foto: Hannelore Köppl(Archivbild) Icon Schließen Schließen Zahlreiche Bands traten auch schon vom 26. bis 28. April 2024 in Augsburg-Oberhausen auf. Foto: Hannelore Köppl(Archivbild)

Am letzten Tag, Sonntag, 27. April, findet das Weißwurst-Frühstück begleitet von den „Wirtshausmusikanten“ um 11 Uhr statt. Mit Indie-Folk- Musik versorgt die Augsburger Band „Tiger Dudes“ gegen 14 Uhr. Anschließend, um 16 Uhr, spielt „Who of Us“ Funk. Ab 19 Uhr folgt der gemütliche Ausklang.