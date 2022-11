Räuber überfällt Frau in Innenstadt: Opfer wehrt sich

Ein Unbekannter hat am Dienstagabend auf offener Straße eine Fußgängerin überfallen. Er wollte ihre Handtasche an sich reißen.

Eine Frau ist am Dienstagabend im Augsburger Stadtteil Oberhausen überfallen worden. Die 68-Jährige war gegen 21 Uhr in der Branderstraße, die parallel zur Ulmer Straße führt, unterwegs, als ihr ein unbekannter Mann zu Fuß entgegenkam. Laut Polizei zerrte der Mann im Vorbeigehen plötzlich an ihrer Handtasche. Die Frau ließ die Handtasche jedoch nicht los. Zwischen ihr und dem Täter kam es zu einem Gerangel.

Zufällig fuhr in diesem Moment ein Fahrradfahrer vorbei, der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Nach Angaben der Polizei erlitt die 68-Jährige leichte Verletzungen.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 35 Jahre alt, 1,85 Meter groß. Er hatte eine kräftige Statur und trug einen hellgrauen Winterparka, eine dunkle Hose sowie eine FFP2-Maske. Der unbekannte Radfahrer, der der Frau zur Hilfe kam, sowie weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Rufnummer 0821/323-3810 zu melden. (ina)