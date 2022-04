Randalierer beschädigt in Oberhausen mehrere geparkte Autos

Der 34-Jährige hatte zudem noch einen Schaukasten einer Apotheke an der Wertachbrücke beschädigt. Ihm droht jetzt einiger Ärger.

Am Montag gegen Mitternacht teilte ein aufmerksamer Zeuge mit, dass ein Mann gegen mehrere geparkte Fahrzeuge in der Schöpplerstraße getreten hat. Eine sofort alarmierte Polizeistreife stellte den 34-jährigen Vandalen kurz darauf in der Ebnerstraße.

Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur vier Fahrzeuge beschädigt hatte (Schadenshöhe muss noch ermittelt werden), sondern mutmaßlich noch bei der Apotheke an der Wertachbrücke an einem Schaukasten eine Scheibe mittels Stein eingeworfen hatte. Um weitere Straftaten zu unterbinden, wurde der unkooperative 34-Jährige in Sicherheitsgewahrsam genommen. (möh)