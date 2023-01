Raub im früheren Zeuna-Areal: Polizei sucht nach Zeugen

Ein Jugendlicher wurde in Oberhausen offenbar verprügelt und ausgeraubt. Zwei Täter sollen ihm ein Handy und einen dreistelligen Geldbetrag abgeknöpft haben.

Einem 16-Jährigen ist am vergangenen Donnerstag in Oberhausen gewaltsam sein Handy abgenommen worden, berichtet die Polizei nun. Den Angaben zufolge hielt sich der Jugendliche an dem Tag zwischen 20.45 und 21 Uhr mit zwei Bekannten am REWE-Markt in der Donauwörther Straße auf, um anschließend mit diesen in einem Gebäude im früheren Zeuna-Areal in der Äußeren Uferstraße zu rauchen. "Hier waren noch zwei andere, dem Geschädigten unbekannte Jugendliche oder Heranwachsende anwesend", teilt die Polizei mit. Einer der beiden wollte demnach im Internet etwas anschauen, weshalb ihm der 16-Jährige sein Mobiltelefon kurzfristig überließ. "Kurz darauf wurde er von dem anderen Unbekannten mit Faustschlägen traktiert", heißt es weiter.

Der 16-Jährige stürzte zu Boden, wo ihm die beiden unbekannten Täter noch unter anderem die Bankkarte und einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Jacke wegnahmen, bevor sie flüchteten. Nachdem der 16-Jährige vor Ort über Schwindel und Kopfschmerzen klagte, wurde er vorsorglich ins Uniklinikum gebracht. Die Kripo Augsburg hat die Ermittlungen zu dem Raubdelikt aufgenommen und sucht nun Zeugen, die die Gruppe Jugendlicher auf dem Weg von der Donauwörther Straße bis zur Äußeren Uferstraße möglicherweise gesehen haben, aber auch Personen, die zwei aus dem Zeuna-Areal flüchtende junge Männer wahrgenommen haben. Um Hinweise bittet die Kripo Augsburg unter der 0821/323-3810. (jaka)