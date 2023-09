Spiegel abgetreten: Unbekannte beschädigen Autos

Unbekannte haben im Augsburger Stadtteil Oberhausen zwei geparkte Autos beschädigt. Die Taten passierten in verschiedenen Straßen.

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Kurzen Wertachstraße ein geparktes Auto verkratzt. Laut Polizei entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro. Der Vorfall geschah im Zeitraum von vergangenem Sonntag, 17 Uhr, bis Montag, 6 Uhr. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise unter 0821/323-2310.

Eine ähnliche Tat hat sich ebenfalls in Oberhausen abgespielt. In der Ebnerstraße wurde am Montag zwischen 10.30 und 12 Uhr an einem abgestellten Auto ein Außenspiegel abgetreten. Hinweise in diesem Fall nimmt die Polizei unter 0821/323-2510 entgegen. (ina)