Straßenbahn stößt mit Auto zusammen

Eine Straßenbahn und ein Auto sind am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Donauwörther Straße in Oberhausen zusammengestoßen.

Ein 27 Jahre alter Audi-Fahrer war am frühen Abend stadtauswärts unterwegs. Dann bog er nach links in die Prälat-Bigelmair-Straße ab. Laut Polizei musste er dabei verkehrsbedingt auf den Straßenbahnschienen halten. Der Straßenbahn-Fahrer bemerkte dies offenbar zu spät, es kam zur Kollision. Es wurde niemand verletzt, berichtet die Polizei. Der Sachschaden beträgt rund 2000 Euro. (ina)