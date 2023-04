Streit im Lokal in Donauwörther Straße endet mit Schlägen

In einem Lokal in Augsburg-Oberhausen sind zwei Männer aneinandergeraten. Plötzlich hagelte es Ohrfeigen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Zu fortgeschrittener Stunde sind zwei Gäste eines Lokals in der Donauwörther Straße in Oberhausen in der Nacht auf Donnerstag zunächst in einen verbalen Streit geraten. Zu dem Zeitpunkt war es kurz nach zwei Uhr morgens. Es blieb allerdings nicht bei Worten. Nach Angaben der Polizei hat einer der Männer, ein bislang Unbekannter, dem 38-jährigen Kontrahenten mehrmals mit der Hand ins Gesicht geschlagen, anschließend ging er davon.

Der Mann wird folgendermaßen beschrieben: 35 Jahre, 1,70 Meter groß, Vollbart. Er trug eine schwarze Jacke mit Fellbesatz, eine schwarze Jogginghose sowie eine schwarze Mütze. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Körperverletzungsdeliktes. Hinweise nimmt die Polizei unter 0821/323-2310 entgegen. (ina)