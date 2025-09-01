Streit nach Verkehrsunfall eskaliert

Ein Verkehrsunfall in der Tauscherstraße am Sonntag beschäftigt die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge waren ein 19-Jähriger, ein 22-Jähriger und ein 51-Jähriger involviert. Demnach waren gegen 13 Uhr der 19-Jährige sowie der 22-Jährige in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. „Der 51-Jährige hatte den Unfall beobachtet und konfrontierte die beiden“, so die Polizei weiter. Anschließend gerieten die Parteien offenbar in Streit, „wobei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Männern kam“. Der 51-Jährige wurde hierbei leicht verletzt, heißt es von der Polizei, die nun wegen Körperverletzung gegen den 19-Jährigen und den 22-Jährigen ermittelt. (jaka)

86154 Oberhausen

Polizei

Verkehrsunfall