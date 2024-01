Täter scheitern beim Einbruch und richten Sachschaden an

Ein Einbruchsdelikt im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Die Tat ereignete sich in der Nähe des Josefinums.

In der Zeit von Samstag, 13 Uhr, bis Sonntag, 11.30 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, gewaltsam in eine Wohnung in der Anton-Bruckner-Straße einzudringen. "Dies gelang jedoch nicht", berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass für das Delikt auch ein Einzeltäter infrage kommt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)