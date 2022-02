Augsburg-Oberhausen

16:24 Uhr

Technischer Defekt: Brand in Oberhausen richtet hohen Sachschaden an

In der Neuhäuserstraße in Augsburg-Oberhausen hat es in einer Wohnung gebrannt. Eine Frau wurde dabei leicht verletzt.

In der Neuhäuserstraße in Augsburg-Oberhausen hat es in einer Wohnung gebrannt. Eine Frau wird dabei leicht verletzt.

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonntag in der Neuhäuserstraße in Augsburg-Oberhausen gekommen. Wie die Polizei berichtet, evakuierten die Polizeibeamten das betroffene Apartments; die durch den Brand leicht verletzt wurde. Die Frau wurde vom Rettungsdienst vor Ort ärztlich versorgt. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor er auf weitere Wohnungen übergreifen konnte. Der Sachschaden beläuft sich nach Schätzungen der Polizei auf etwa 10.000 Euro. "Als Brandursache konnte ein technischer Defekt ermittelt werden", heißt es von der Polizei. Aufgrund der Löscharbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrssperrungen. (jaka)

Themen folgen