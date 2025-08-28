Werbung im Stadtgebiet: Oberhausen trommelt für den Marktsonntag

Für die Menschen in Oberhausen ist die Veranstaltung ein Höhepunkt im Jahr. Traditionsgemäß zur Plärrerzeit findet im Augsburger Stadtteil ein Marktsonntag statt. Es gibt einen Umzug und ein buntes Unterhaltungsprogramm. Die Oberhauser hoffen auf viele Gäste, die ansonsten selten im Stadtteil anzutreffen sind. Geworben wird für den Marktsonntag daher im gesamten Stadtgebiet. Termin ist am 31. August.

Die Festzone befindet sich in der Ulmer Straße und am Helmut-Haller-Platz vor dem Oberhauser Bahnhof. Geschäfte können am Marktsonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen. Beteiligt an der Aktion ist zudem das Modehaus Jung an der Wertachstraße 1. Dessen Chef Alexander Ferstl ist Vorsitzender der Werbegemeinschaft Oberhausen.

Die offizielle Eröffnung des Marktsonntags ist um 12.30 Uhr, danach findet der Umzug statt. Zum Auftakt wird Hannelore Köppl, die langjährige Vorsitzende der Arge Oberhausen, verabschiedet. Arge steht für Arbeitsgemeinschaft der Vereine und Organisationen. Hannelore Köppl verlässt nach 28 Jahren Oberhausen, sie zieht nach Meitingen um.