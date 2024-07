Über 3000 Unterschriften gegen Süchtigentreff: „Bürger sind erschüttert“

Als Richard Flor das Rathaus verlässt, ist der Oberhauser enttäuscht. Gemeinsam mit Hülya Aydingünes hat er gerade Oberbürgermeisterin Eva Weber und Ordnungsreferent Frank Pintsch (beide CSU) zwei dicke Ordner überreicht. Darin abgeheftet sind 3099 Unterschriften gegen den geplanten Süchtigentreff in St. Johannes an der Donauwörther Straße. „Die Unterschriften wurden entgegengenommen. Aber das war‘s. Das Ding ist durch.“ Flor hegt kaum noch Hoffnung, dass sich der Stadtrat kommende Woche gegen das Projekt aussprechen könnte. Auch bei manch der rund 40 Oberhauserinnen und Oberhausern, die sich anlässlich der Übergabe am Mittwochnachmittag am Rathausplatz treffen, scheint Ernüchterung eingekehrt.

Sechs Wochen lang hatte die Aktionsgemeinschaft „Unser Oberhausen“ zusammen mit örtlichen Vereinen und Glaubensgemeinschaften im Stadtteil Unterschriften gegen den umstrittenen Standort der Suchtkranken-Hilfseinrichtung gesammelt. Darunter das Ussaki Derwisch Zentrum, die Kirchenverwaltung St. Joseph, der Verein Türkischer Eltern, der Pfarrgemeinderat Oberhausen oder der Fanclub Fenerbahce Augsburg. Die Kritiker verschickten zudem eigene Schreiben an die Oberbürgermeisterin, den Ordnungsreferenten und den Stadtrat, in denen Sorgen und Appelle formuliert sind. Wie etwa der Kirchenrat der Syrisch-Orthodoxen Kirche, der in Oberhausen beheimatet ist. Man habe stets eine gute Beziehung zur CSU gepflegt. Die Partei vertrete christliche Werte, die auch ihnen am Herzen liegen. „Umso enttäuschter sind wir nun, dass die CSU ein großes Suchtzentrum in einem Wohngebiet etablieren möchte“, steht darin geschrieben. Ercan Akgül ist der erste Vorsitzende dieser Gemeinschaft und wie Vertreter anderer Glaubensgesellschaften auch an diesem Nachmittag auf den Rathausplatz gekommen.

Geplanter Süchtigentreff in Oberhausen: „Geht uns um unsere Kinder“

„Es geht uns vor allem um eines, nämlich um unsere Kinder, Kinder und nochmal um unsere Kinder“, sagt Akgül mit Nachdruck. Missionsschwester Barbara vom heiligen Petrus Claver hegt ebenso diese Sorge. „Ein Süchtigentreff an dieser Stelle ist schlecht für Familien und Kinder. Wir in Oberhausen haben viele Familien, die arm sind und für die der Friedensplatz neben St. Johannes als Erholungsort dient“, so die Ordensfrau, die es lieber sehen würde, wenn die leerstehende Kirche den Bürgern zugutekäme. „Betreuung von Kindern, Deutschkurse für Frauen ...“, schlägt Schwester Barbara vor.

Esra Ersoy ist im Elternbeirat der Löweneck-Grundschule und sagt, sie lasse ihre Kinder schon jetzt nicht mehr alleine durch Oberhausen gehen. „Sie dürfen auch nicht auf die Spielplätze, obwohl die Stadt diese renovieren ließ.“ Dort würden Spritzen der Drogensüchtigen herumliegen. Mit dem neuen Standort würden die Zustände noch schlimmer, befürchtet sie. Während auf dem Rathausplatz weiter diskutiert wird, werden im Unteren Flez des Rathauses OB Eva Weber und Referent Frank Pintsch bei der Unterschriftenübergabe mit Unmut konfrontiert - wie schon so oft bei dem heiklen Thema.

Icon Vergrößern Ordnungsreferent Frank Pintsch nahm sich Zeit, um mit den Menschen aus Oberhausen, die auf den Rathausplatz gekommen waren, zu diskutieren. Oberbürgermeisterin Eva Weber hingegen musste nach der Unterschriftenübergabe gleich zu einem nächsten Termin, wie sie sagte. - Foto: Silvio Wyszengrad Icon Schließen Schließen Ordnungsreferent Frank Pintsch nahm sich Zeit, um mit den Menschen aus Oberhausen, die auf den Rathausplatz gekommen waren, zu diskutieren. Oberbürgermeisterin Eva Weber hingegen musste nach der Unterschriftenübergabe gleich zu einem nächsten Termin, wie sie sagte. - Foto: Silvio Wyszengrad

Richard Flor und Hülya Aydingünes berichten den Politikern von ihren Erfahrungen während des Unterschriftensammelns. „Die Menschen waren teilweise richtig entsetzt und konnten es nicht glauben, dass die Stadt das durchsetzen will“, erzählt der 70-jährige Flor. Er trägt Reaktionen vor, die die Aktionsgemeinschaft erreichten. „Die Stadt hat sich doch bereits entschieden“, „Wir in Oberhausen sind immer die Dummen“ oder „Ich wähle nie wieder CSU“ habe es mitunter geheißen. „Die Bürger sind erschüttert, dass sie nicht wahrgenommen werden“, konstatiert Aydingünes.

Weber und Pintsch hören aufmerksam zu, erklären die Wichtigkeit, das Problem der benötigten erweiterten Suchthilfe bald zu lösen. Eva Weber betont, wie schon so oft in den vergangenen Wochen, dass es keine Vorfestigung auf St. Johannes gebe, sondern nur eine Empfehlung der Verwaltung und der Stadtrat darüber entscheide. „Unfassbar schade“ finde sie es, dass immer gesagt werde, Oberhausen würde hinten herunterfallen. Sie sieht das anders und zählt das bisherige Engagement der Stadt und deren Investitionen in Oberhausen auf. Auf beiden Seiten fallen Argumente, Sorgen, Kritiken, Versprechungen - die schon oft in den vergangenen Wochen gehört wurden. Letztendlich ist es genau das, was Richard Flor von der Aktionsgemeinschaft etwa frustriert.

Kritik: Bürger aus Oberhausen würden nicht gehört

Wenig später, zurück auf dem Rathausplatz, zieht der Anwohner aus Oberhausen ein kleines Fazit: „Im Februar fand die erste Veranstaltung zu dem geplanten Süchtigentreff in St. Johannes statt. Seitdem hat sich nichts an der Argumentation der Stadt geändert und es ist nichts passiert“, sagt er mit einer gewissen Resignation in der Stimme. Die Bürger, so sieht nicht nur er es unter den Versammelten, würden nicht gehört. An dieser Meinung kann wohl auch Ordnungsreferent Frank Pintsch nicht viel ändern, auch wenn er entgegenhält, dass er in den letzten Monaten immer wieder das Gespräch in Oberhausen gesucht habe. Er stellt sich auf dem Rathausplatz den Kritikern und diskutiert noch ausgiebig mit ihnen.