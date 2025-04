Unbekannte beschädigen zweimal hintereinander dasselbe Auto

Ein Auto wurde in dieser Woche gleich zweimal beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. In der Nacht von Montag auf Dienstag beschädigten Unbekannte einen blauen Audi A6 Avant. Dieser war in der Wirsungstraße in Oberhausen auf Höhe Hausnummer 21 geparkt gewesen. In der Nacht darauf wurde das selbe Auto wieder beschädigt, diesmal war es in der Äußeren Uferstraße (Hausnummer 9), abgestellt gewesen. Der oder die Täter zerkratzten dabei jeweils die linke bzw. rechte Fahrzeugseite. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0821/323-2510 entgegen. Offenbar werden derzeit im betreffenden Wohngebiet mehrere Fahrzeuge willkürlich beschädigt, warnt die Polizei. Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Beobachtungen machen, bittet die Polizei um sofortige Info an den Polizeinotruf 110. (AZ)

