Unbekannte Täter sollen Tonnen angezündet haben

Eine Papiermülltonne ist am vergangenen Freitag gegen 21 Uhr in der Augustastraße in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Fall auf Höhe der Hausnummer 27. „Die Feuerwehr löschte den Brand“, heißt es weiter. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro. Derzeit geht die Polizei von Brandstiftung aus. Den Angaben zufolge ging kurz darauf gegen 21.45 Uhr eine erneute Mitteilung über einen Containerbrand bei den Ermittlern ein. „Ein Anwohner konnte zwei bislang Unbekannte beobachten, wie sie einen Altkleidercontainer in der Hirblinger Straße auf Höhe der Hausnummer 14 in Brand setzten.“ Anschließend entfernten sich die unbekannten Täter. Beide sollen ein jugendliches Erscheinungsbild haben und etwa 1,70 Meter groß sein. Einer der beiden war demnach mit einem roten Pullover bekleidet, der andere hatte einen schwarzen Pullover und schwarze Haare. Die Feuerwehr löschte umgehend den Brand, der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter der 0821/323-2510 zu melden. (jaka)

