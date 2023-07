Unbekannte Täter stecken mehrere Container in Brand

Unbekannte Täter haben einen Container in der Dieselstraße in Augsburg beschädigt. Es war nicht der einzige Fall dieser Art an dem Tag.

Bislang unbekannte Täter haben am Mittwochen einen Container in der Dieselstraße in Brand gesteckt. "Verletzt wurde niemand", berichtet die Polizei, die darauf hinweist, dass auch ein Einzeltäter für die Tat infrage kommt. Den Ermittlern wurde der Brand gegen 17 Uhr gemeldet, die Berufsfeuerwehr Augsburg löschte ihn schnell. Wie viel Schaden verursacht wurde, ist noch nicht bekannt. Es blieb nicht der einzige Fall dieser Art an dem Tag. "Gegen 21.30 Uhr zündete ein bislang unbekannter Täter einen Plastikcontainer in einem Ruinengebäude in der Äußeren Uferstraße an", berichtet die Polizei weiter. Passanten bemerkten den Brand und informierten die Polizei, die nun in beiden Fällen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung ermittelt und Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegennimmt. (jaka)