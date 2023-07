Unbekannter Autofahrer kracht gegen Verkehrsschild

Eine bislang unbekannte Person ist in Augsburg mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild gefahren und danach geflüchtet.

In Oberhausen hat sich am Samstag ein Verkehrsunfall ereignet. Ein bislang Unbekannter fuhr dabei gegen ein Verkehrsschild und flüchtete anschließend, berichtet die Polizei, die jetzt nach Zeugen sucht. Den Angaben zufolge war die bislang unbekannte Person gegen 22.40 Uhr mit einem Auto in der Donauwörther Straße stadteinwärts unterwegs. "Auf Höhe der Hausnummer 219 wollte diese Person offenbar wenden", so die Polizei. Dabei setzte das Fahrzeug zurück und fuhr gegen ein Verkehrsschild sowie gegen eine Leitplanke. Anschließend flüchtete der oder die Verantwortliche stadtauswärts. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Unfallzeugen, sich unter der Nummer 0821/323-2510 zu melden. (jaka)