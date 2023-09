Unbekannter bricht in Pflegeheim ein

Ein unbekannter Täter ist ein Augsburger Pflegeheim eingebrochen. Dort durchsuchte er mehrere Räumlichkeiten.

Einen gewaltsamen Einbruch in ein Pflegeheim in der Zollernstraße in Augsburg-Oberhausen meldet die Polizei. Die Tat geschah vermutlich im Zeitraum von vergangenem Freitag auf Montag.

Demnach drang ein unbekannter Täter gewaltsam von außen in das Zimmer des Verwaltungstraktes des Heims ein. Nachdem offensichtlich mehrere Räumlichkeiten durchsucht wurden, verließ der Unbekannte die Einrichtung mit einer Beute im mittleren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0821/323-3810 mit der Kriminalpolizeiinspektion Augsburg in Verbindung zu setzen. (ina)