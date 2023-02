Unbekannter Dieb stiehlt Gehwagen von Senior

Ein Senior stellt seine Gehhilfe im Hinterhof eines Wohnhauses in Augsburg ab. Als er zurückkehrt, hat jemand den Gehwagen gestohlen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Montag einem Senior den Gehwagen gestohlen. Nach Angaben der Polizei hielt sich der 78 Jahre alte Mann am Montag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr in der Donauwörther Straße im Bereich der 80er-Hausnummern auf und stellte seinen Gehwagen im Hinterhof eines dortigen Mehrfamilienhauses ab. "Als er gegen 18 Uhr wieder zum Abstellort zurückkehrte, musste er feststellen, dass der Gehwagen entwendet wurde", teilt die Polizei mit. Nun bitten die Beamten unter der 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. (jaka)