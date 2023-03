Unbekannter Fahrer flüchtet nach Unfall

Ein Fall von Unfallflucht in Augsburg-Oberhausen beschäftigt die Polizei. Der Sachschaden ist hoch.

Am Samstag kam es in der Zeit von 11.45 bis 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Bleicherbreite. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte einen dort geparkten silbernen Pkw im linken Frontbereich, berichtet die Polizei. Anschließend flüchtete der bislang unbekannte Fahrer oder die unbekannte Fahrerin, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet unter 0821/323-2510 um Zeugenhinweise. (jaka)