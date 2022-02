Unbekannter schlägt Scheibe ein und macht Beute: Augsburger Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat im Augsburger Stadtteil Oberhausen ein Auto aufgebrochen. Er hatte es auf etwas abgesehen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Es muss am helllichten Tag passiert sein: Ein Unbekannter ist am Freitag im Augsburger Stadtteil Oberhausen in ein Auto eingedrungen. Laut Polizei schlug er an dem schwarzen Peugeot, der in der Ahornerstraße parkte, die Beifahrerscheibe ein. Der Täter entwendete aus dem Auto einen Geldbeutel mit persönlichen Papieren und EC-Karte.

Der Vorfall passierte zwischen 7.30 und 16.30 Uhr. Der hinterlassene Sachschaden beträgt laut Polizei mehrere Hundert Euro. Hinweise werden unter 0821/323-2510 entgegengenommen. (ina)