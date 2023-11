Unbekannter stiehlt E-Scooter vor Seniorenheim

Ein junger Mann besucht in Augsburg-Oberhausen ein Seniorenheim und stellt seinen E-Scooter davor ab. Als er zurückkommt, ist das Gefährt weg.

Ein 18-Jähriger hat am Samstag gegen 14.30 Uhr seinen E-Scooter vor einem Seniorenheim in der Zollernstraße im Augsburger Stadtteil Oberhausen abgestellt. Nach nur 15 Minuten kam er aus dem Pflegeheim zurück. Laut Polizei hatte in dieser Zeit ein unbekannter Täter den E-Scooter entwendet.

Der Schaden beträgt demnach rund 800 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Hinweise unter 0821/323-2510. (ina)