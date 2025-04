Unbekannter Täter beschädigt geparktes Auto

Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag, 18 Uhr, bis Dienstag, 7.30 Uhr, einen blauen Audi A6 in der Wirsungstraße demoliert. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich der Vorfall im Bereich der 20er-Hausnummern. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro. In dem Wohngebiet kam es zuletzt wiederholt zu Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung an einem Kfz und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

