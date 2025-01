Am Samstag, in der Zeit von 5 bis 6 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter eine Fensterscheibe eines Cafés in der Pfarrhausstraße eingeschlagen. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich, berichtet die Polizei, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510. (jaka)

