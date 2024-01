Augsburg-Oberhausen

vor 32 Min.

Unbekannter Täter versucht, in Gaststätte einzubrechen

Ein Einbrecher macht sich an einer Gaststätte in Augsburg-Oberhausen zu schaffen. Er kommt nicht in die Örtlichkeit, richtet aber Sachschaden an. Die Kripo ermittelt.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Mittwoch, im Zeitraum von 0 bis 6.20 Uhr, versucht, sich gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Manlichstraße zu verschaffen. "Dies gelang jedoch nicht", berichtet die Polizei. Es entstand allerdings ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3810. (jaka)

