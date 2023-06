Unfallflucht: Autofahrer rammt anderes Fahrzeug und flüchtet

Eine Frau parkt ihr Auto in Augsburg-Oberhausen. Als sie wiederkommt, steht das Fahrzeug halb auf dem Gehweg und ist beschädigt.

Ein bislang unbekannter Autofahrer oder eine Autofahrerin hat am vergangenen Sonntag einen Verkehrsunfall in der Äußeren Uferstraße verursacht und ist danach geflüchtet, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Angaben der Polizei parkte eine Frau gegen 19.30 Uhr ihren Wagen am rechten Straßenrand. "Als sie gegen 23.30 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, stand es beschädigt zur Hälfte auf dem Gehweg und war gegen einen Zaun geschoben worden", berichtet die Polizei. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise. (jaka)