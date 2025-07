Unter THC-Einfluss unterwegs: Jugendlicher flieht vor der Polizei auf die Toilette

Beamte einer Polizeistreife haben am Samstag einen Rollerfahrer in der Donauwörther Straße kontrolliert. Nach Angaben der Ermittler war der Verdächtige gegen 18 Uhr von einem Supermarktparkplatz in der Donauwörther Straße gefahren. „Da der Roller teilweise beschädigt war, sollte er einer Polizeikontrolle unterzogen werden“, heißt es von der Polizei. Der 19-Jährige soll daraufhin aber zu Fuß in eine Bar geflohen sein und sich dort in einer Toilette eingesperrt haben. „Diese verließ er auf Aufforderung jedoch nach kurzer Zeit“, so die Polizei. Es stellte sich laut Polizei heraus, dass der Roller vor zwei Wochen als gestohlen gemeldet worden war und der 19-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. „Da ein durchgeführter Drogentest zudem positiv auf THC verlief, wurde eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen durchgeführt“, so die Polizei. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. „Ob der junge Mann auch für den Diebstahl des Rollers infrage kommt, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.“

