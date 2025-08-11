Vandale richtet hohen Sachschaden an Auto an

Ein unbekannter Vandale hat am Sonntagmorgen einen Sachschaden von 2000 Euro an einem geparktem schwarzen Seat Ibiza in Oberhausen verursacht. Der Vorfall ereignete sich zwischen 5.45 und 9.30 Uhr in der Schubertstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise. (crü)

