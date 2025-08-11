Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Augsburg-Oberhausen: Vandale richtet hohen Sachschaden an Auto an

Augsburg-Oberhausen

Vandale richtet hohen Sachschaden an Auto an

Ein Unbekannter verursachte am Sonntag einen hohen Sachschaden an einem Auto in Augsburg-Oberhausen. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Ein Vorfall in der Schubertstraße im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg.
    Ein Vorfall in der Schubertstraße im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei in Augsburg. Foto: Alexander Kaya (Symbol)

    Ein unbekannter Vandale hat am Sonntagmorgen einen Sachschaden von 2000 Euro an einem geparktem schwarzen Seat Ibiza in Oberhausen verursacht. Der Vorfall ereignete sich zwischen 5.45 und 9.30 Uhr in der Schubertstraße auf Höhe der einstelligen Hausnummern, teilte die Polizei mit. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2510 um Hinweise. (crü)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden