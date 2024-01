Vandalen demolieren Eingangstür und beschmieren Tiefgarage

In Augsburg-Oberhausen haben bislang unbekannte Täter zwei Gebäude beschädigt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Zwei Fälle von Sachbeschädigung in Oberhausen beschäftigen die Polizei in Augsburg. Nach Angaben der Ermittler beschädigten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 23 Uhr, und Montag, 8.50 Uhr, die Eingangstür eines Schnellrestaurants in der Donauwörther Straße. Es entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Eurobereich.

Im Zeitraum von Freitag bis Montag, 18 Uhr beschmierte wiederum ein bislang unbekannter Täter die Fassade einer Tiefgarage in der Mennwarthstraße. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung und bittet unter der 0821/323-2510 um Hinweise. (jaka)