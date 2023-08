Oberhausen verlegt Fest im Stadtteil in überdachte Räume

Die Friedenstafel beginnt um 11 Uhr in St. Johannes. Ab 14 Uhr läuft ein Familienfest mit vielen künstlerischen Aufführungen.

Am Sonntag, 6. August, gibt's eine Premiere in Oberhausen: Erstmals werden Friedenstafel und Nachbarschaftsfest kombininiert. Am Friedensplatz an der Pfarrhausstraße sollte tagsüber gefeiert werden. Die Wetterprognosen für Sonntag sind jedoch miserabel. Daher werden die Organisatoren wohl in überdachte Räume ausweichen. Dies kündigte Mitorganisator Thomas Kluge am Freitag an. Gefeiert wird in St. Johannes.

Beim Veranstaltungsprogramm haben die Verantwortlichen eng mit dem städitschen Friedensbüro kooperiert. Um 11 Uhr startet das Programm, Schlusspunkt ist gegen 19 Uhr ein Konzert. Die kleine Friedenstafel beruht darauf, dass die Teilnehmer Speisen mitbringen und mit Tischnachbarn geteilt wird. Auftakt ist um 11 Uhr. Bis 14 Uhr dreht sich vieles um das Thema Frieden. Danach startet das Familienfest mit Theateraufführungen. Das Kindertheater "Drachenherz" tritt um 16 Uhr auf, um 17 Uhr folgt das Tanzkunstwerk Ida Mahin. Weitere Programmpunkte sind um 18 Uhr die Tanzdarbietung "Dreh raus" und um 19 Uhr der Auftritt der Künstler "The Catburys" und "Lonesome Artisans". (möh)