Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus in Augsburg Oberhausen

Ein Einbruchsdelikt im Stadtteil Oberhausen beschäftigt die Polizei. Als die Hausbewohner wach wurden, floh der Täter.

In der Nacht auf Donnerstag hat ein bislang unbekannter Täter versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Zimmermannstraße einzudringen. "Als die Hauseigentümer aufgrund eines Geräusches wach wurden, flüchtete der unbekannte Täter", so die Polizei, die unter der 0821/323-3810 um Hinweise bittet. (jaka)