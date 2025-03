Verursacher flieht nach Unfall mit hohem Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Mittwochmorgen in der Feldstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei war ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 6 Uhr in der Straße unterwegs gewesen. „Kurz vor der Kreuzung zur August-Wessels-Straße touchierte der Unbekannte einen roten Mazda MX-5“, heißt es von den Ermittlern. Dieser war am rechten Straßenrand geparkt. „Der Unbekannte entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern“, heißt es weiter. Am Mazda entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen. (jaka)

