Vier Männer rauben Autofahrer aus: Beifahrer wurde angegriffen und verletzt

Nach einem mutmaßlichen Raubdelikt in Oberhausen sucht die Polizei in Augsburg nun nach Zeugen. Wie berichtet, sollen am Samstagabend gegen 22 Uhr vier noch unbekannte Täter in der Krumbacher Straße einen Autofahrer und seinen Beifahrer mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt haben. Nach jetziger Auskunft der Ermittler war die Polizei gegen 22 Uhr in die Straße gerufen worden. „Zuvor sollen dort mehrere Männer ein Auto gestoppt haben“, heißt es. Dabei bedrohten sie offenbar den 19-jährigen Fahrer sowie dessen Beifahrer und forderten unter anderem Geld. Zudem soll der Beifahrer angegriffen und verletzt worden sein. „Noch bevor die Polizei verständigt werden konnte, flüchteten die Angreifer“, heißt es weiter. Auch der Beifahrer des 19-Jährigen „entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizeistreifen“. Die Täter machten offenbar rund 200 Euro Beute. Verdächtige identifizieren oder festnehmen konnte die Polizei trotz umfangreicher Fahndung zunächst nicht. Die Ermittler der Kripo bitten Zeugen, die Hinweise zu den noch unbekannten Beteiligten geben können oder die Tat beobachtet haben, sich unter der 0821/323-3821 zu melden. (jaka)

