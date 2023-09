Oberhausen: Weg erinnert an einen Kämpfer gegen den Sklavenhandel

Petrus Claver setzte sich gegen Menschenhandel ein. In Oberhausen erinnert nun ein Weg an den Heiligen.

Seit Samstag gibt es in Oberhausen den Petrus-Claver-Weg im Garten der Petrus-Claver-Schwestern. Pfarrer Bernd Weidner weihte ihn nach einem Gottesdienst ein, an dem nicht nur die Mitglieder der Pfarreiengemeinschaft Augsburg-Oberhausen teilnahmen, sondern auch die Nachbarn des Ussaki Derwisch Zentrums, die im Anschluss die Gäste einluden, ihrer Art des Gebets beizuwohnen. Ein schönes Zeichen in der Friedensstadt.

Der Hl. Petrus Claver wurde im Jahr 1985 zum Patron der Menschenrechte ernannt. Bürgermeister Bernd Kränzle sprach ein Grußwortund bedankte sich bei FW-Stadträtin Angelika Lippert, die sich im Namen der Petrus-Claver-Schwestern, des Pfarrgemeinderats und mit Unterstützung der Arge Oberhausen für die Namensgebung eingesetzt hatte.

Ein Kämpfer gegen den Sklavenhandel: Das war Petrus Claver

Petrus Claver wurde Ende des 16. Jahrhunderts in Spanien geboren, mit 22 Jahren trat er in den Jesuitenorden ein. Zeitlebens setzte er sich für die Linderung des Leids von Sklaven und gegen den Menschenhandel ein. Die Petrus-Claver-Schwestern sind eine internationale Ordensgemeinschaft, die 1894 von Maria Theresia Ledóchowska gegründet wurden. In 23 Ländern gibt es 43 Gemeinschaften.

Angelika Lippert bedankte sich bei den Schwestern für deren Bereitschaft, einen Teil des Klostergartens für die Allgemeinheit aufzugeben und somit den Hettenbach allen Bürgerinnen und Bürgern zugänglich zu machen, und bei Helmut Seibold vom Stadtplanungsamt, der unbürokratisch die Verwaltungswege aufgezeigt hatte und Oberhauser Interessen stets wohlwollend begleitet. Im Anschluss wurde bei einem interkulturellen Buffet gemeinsam gefeiert. (AZ)