Wie die „Flammenfreunde“ kleinen Patienten im Josefinum ein Lachen schenken

Kinder haben zuweilen ein besonderes, ja inniges Verhältnis zur Feuerwehr – allenfalls getoppt von ihrer Liebe zu Dinos. Wer je einen Tag der offenen Tür der Augsburger Feuerwehr an der Berliner Allee erlebt hat, weiß, wie gerne die Kleinen in Feuerwehrautos sitzen, sich als Feuerwehrleute verkleiden, alles über Fahrzeuge, Löschtaktik, Ausrüstung lernen wollen. Die Patienten im Josefinum sind oft ebenfalls leidenschaftliche Feuerwehr-Fans, blicken von ihren Fenstern teils gar auf das Gerätehaus der Freiwilligen Wehr in Oberhausen, dürfen das Krankenhaus vielfach aber nicht verlassen. Um den Kindern in der Klinik eine Freude zu machen, entwickelten zwei Mitglieder in Oberhausen eine Idee, aus der inzwischen ein großes Projekt wurde.

Michelle Kurz, 22, und Nicolae-Mihai Bostan, 33, sitzen in Obergeschoss des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen, von hier aus hat man einen guten Blick auf das Josefinum, das diesen Bereich des Stadtteils enorm prägt. Beide erklären, wie es zu dem Vorhaben kam. Kurz und Bostan sind beide schon länger ehrenamtlich aktiv, die Anziehungskraft der Feuerwehr auf Kinder sei ihnen schnell aufgefallen, so erzählen sie es. Es sei schon mal vorgekommen, „dass Kollegen für Kinder das Tor aufgemacht haben“, sagt Nicolae-Mihai Bostan. Wenn man im Hof eine Übung veranstalte, schauten Patienten aus dem Krankenhaus nebenan gebannt zu. Es sei ihnen irgendwann der Gedanken gekommen, etwas für diese Kinder aufzubauen, sagt er. Es blieb nicht bei abstrakten Gedanken, Michelle Kurz und Nicolae-Mihai Bostan nahmen die Sache auch konkret in die Hand. Die „Flammenfreunde Oberhausen“ waren geboren.

Das Innenministeirum hat das Projekt „Flammenfreunde“ in Augsburg nun ausgezeichnet

Seit Oktober 2024 gehen die beiden regelmäßig in Feuerwehrmontur auf verschiedene Stationen ins Josefinum und besuchen dort die Patienten. In der Freiwilligen Feuerwehr habe es für die außergewöhnliche Aktion Unterstützung gegeben, auch die Verantwortlichen des Krankenhauses hätten sofort positiv reagiert. Also habe man es einfach mal versucht. Das Konzept: Michelle Kurz und Nicolae-Mihai Bostan kommen mit einem selbst gebauten Mini-Löschfahrzeug in die Zimmer, der mit allerlei Equipment bepackt ist, und bilden die Kinder im Josefinum zu „Mini-Löschmeistern“ aus, machen einen kleinen Kurs mit ihnen, verteilen Geschenke. Die Patienten rollen Feuerwehrschläuche aus, lernen die Welt der Feuerwehr kennen. Und sind, so erzählen es beide, in aller Regel begeistert. „Die Reaktion der Kinder ist unbeschreiblich“, sagt Michelle Kurz.

Oft sind es Überraschungsbesuche, die die beiden ehrenamtlichen Feuerwehrleute im Josefinum vornehmen. Meistens erkennen die Patienten sofort, dass die Feuerwehr da sei und nun etwas Schönes, Abwechslungsreiches passiere, manche seien anfangs auch etwas schüchtern. Dass sich die Kinder gar nicht begeistern ließen, sagt Michelle Kurz, komme aber nur selten vor. Die beiden Initiatoren der „Flammenfreunde“ wollen mit der Aktion dafür sorgen, dass Kinder, die eine schwere Zeit durchleben, einen Moment der Freude erleben, die oft auch monotone Langeweile, die so ein Krankenhausaufenthalt mit sich bringen kann, unterbrochen wird.

Icon vergrößern Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen liegt direkt neben dem Josefinum. Michelle Kurz und Nicolae-Mihai Bostan zeigen stolz den Preis, den sie für das Projekt „Flammenfreunde“ erhalten haben. Foto: Annette Zoepf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen liegt direkt neben dem Josefinum. Michelle Kurz und Nicolae-Mihai Bostan zeigen stolz den Preis, den sie für das Projekt „Flammenfreunde“ erhalten haben. Foto: Annette Zoepf

Inzwischen haben die Flammenfreunde mehr als 250 Kinder im Josefinum erreicht, teils werden Michelle Kurz und Nicolae-Mihai Bostan auch von Kollegen der Freiwilligen Feuerwehr in Oberhausen unterstützt. Manchmal werden sie auch von der Polizei begleitet oder sie reichen an Weihnachten von außen Geschenke mit der Drehleiter durchs Fenster der Klinik. Für die Patienten der Jugendpsychiatrie, die die Station nicht verlassen dürfen, richteten die Flammenfreunde vergangenes Jahr eine Art Weihnachtsmarkt in der Klinik aus. „Wir haben ihnen den Christkindlesmarkt auf die Station gebracht“, sagt Bostan.

Das Projekt fordert ihnen viel Zeit und Engagement ab, berichten sie; das sei es aber wert. Das Bayerische Innenministerium hat das Projekt nun mit einem Preis ausgezeichnet, dem Bayerischen Engagiert-Preis 2025. Pflegedirektor Thorsten Wagner vom Josefium sagt, die Auszeichnung sei eine Anerkennung „für ein wirklich wertvolles Projekt, das Ablenkung, Freude und Faszination für unsere Patientinnen und Patienten auf den Kinderstationen bringt“.

In Zukunft, sagen Bostan und Kurz, wollen sie auch andere Freiwillige Feuerwehren dazu bringen, ähnliche Aktionen zu unternehmen; so könnte man auch Kindern eine Freude machen, die als Patienten in der Uniklinik sind.